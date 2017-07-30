Поиски россиянина Андрея Лихачева, пропавшего в горах Абхазии, пока не дали результатов. Об этом агентству ТАСС сообщили в министерстве по ЧС республики.

«Продолжающиеся с пятницы поиски туриста из города Раменское Андрея Лихачева на трех перевалах — Марухском, Аданга, Кулямба — и на горе Адзгара, к сожалению, не дали результатов», — цитирует агентство первого замминистра по ЧС Тиграна Делибалтяна.

Ранее проводились поиски туриста на Гудаутском перевале и в высокогорном селе Псху Сухумского района. В операции участвуют пешие группы, задействована авиация. Делибалтян сообщил, что вечером 30 июня спасателей спустят с перевала Аданга в Сухум. Дальнейшие поиски будут вестись с воздуха.

По данным МЧС, Андрей Лихачев собирался совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и добраться до села Цабал. 9 июля он пересек российско-абхазскую границу, последний раз его видели 11 июля в районе Сухумской ГЭС. В Москву турист должен был вылететь 22 июля. В связи с пропажей Лихачева родственники обратились в полицию.