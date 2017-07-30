Сделав себе имя в бодибилдинге, Шварценеггер начал сниматься в кино. Первой его актерской работой стала роль Геркулеса в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» (1970). Это был единственный фильм, где Шварценеггер в титрах предстал под псевдонимом Арнольд Стронг. Продюсеры решили, что фамилия актера слишком сложно звучит по-английски