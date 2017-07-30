70 лет Железному Арни
Арнольд Шварценеггер отмечает юбилей
Фото: Getty Images/Harry Langdon
Арнольд Шварценеггер родился в 1947 году в Австрии. Благодаря отцу он начал заниматься футболом, но уже в 14-летнем возрасте увлекся бодибилдингом
Фото: Getty Images/Keystone
В 1967 году Арнольд стал самым молодым в истории «Мистером Вселенная». Выиграв все проводившиеся в Европе первенства культуристов, Шварценеггер решил продолжить карьеру в США
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Сделав себе имя в бодибилдинге, Шварценеггер начал сниматься в кино. Первой его актерской работой стала роль Геркулеса в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» (1970). Это был единственный фильм, где Шварценеггер в титрах предстал под псевдонимом Арнольд Стронг. Продюсеры решили, что фамилия актера слишком сложно звучит по-английски
Фото: Global Look Press/20th Cenury Fox
В 1984 году вышел фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона. Благодаря картине слово «терминатор» стало нарицательным, а фраза героя «I’ll be back» (с англ. — «Я вернусь») вошла в число самых знаменитых киноцитат
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Шварценеггер в роли майора Алана «Датча» Шеффера в фильме «Хищник» (1987). Сюжет повествует о схватке американских военных с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки
Арнольд Шварценеггер на Красной площади во время съемок фильма «Красная жара» в 1988 году. Актер исполнил роль капитана милиции Ивана Данко
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Уже к 30 годам актер стал миллионером. Ему принадлежит несколько компании в сфере недвижимости и в индустрии развлечений
Политическую карьеру Шварценеггер начал еще в 1980-е. С 2003 по 2011 год он занимал должность 38-го губернатора штата Калифорния
В 2011-м Арнольд Шварценеггер вернулся в кино. На фото: кадр из фильма «Терминатор: Генезис» 2015 года
Шварценеггер активно занимается благотворительностью, жертвуя средства в организацию Special Olympics, в Детский фонд Нельсона Манделы, в Фонд жертв 11 сентября и другие проекты
Актер и политик способствует широкому распространению движения в защиту окружающей среды. На фото: Шварценеггер со слоном в Южной Африке в мае 2017 года
Фото: Global Look Press/Geoffroy Van Der Hasselt
Арнольд Шварценеггер с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Шварценеггер был удостоен высшей награды Франции — стал командором ордена Почетного легиона
Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
Шварценеггер во время Каннского кинофестиваля в мае 2017 года
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