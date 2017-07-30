Запуск первой ракеты японской компании Interstellar Technologies завершился неудачно. Об этом сообщил разработчик.

«Сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего мы приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель», - сказано в сообщении компании в соцсети Twitter.

Сегодня компания провела первый в истории страны запуск ракеты частной разработки. На сайте Interstellar Technologies проводилась видеотрансляция запуска, который состоялся на полигоне на острове Хоккайдо.

Сообщается, что длина ракеты составляет 10 м, диаметр - 50 см, вес - около тонны. Предполагалось, что после старта она поднимется на высоту около 100 км, а продолжительность полета составит около четырех минут. Именно на такое количество времени должно хватить ракетного топлива. Головная часть должна была спуститься на парашюте в Тихий океан.

Сообщается, что стоимость проекта не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). Запуск ракеты является началом коммерческого производства ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.