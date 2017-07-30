Глава Tesla Илон Маск вручил ключи от новых электромобилей Model 3 первым 30 владельцам. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что мероприятие состоялось в штаб-квартире Tesla, а все владельцы являются сотрудниками компании. По словам главы компании, на данный момент сделано более 500 тыс. предзаказов. Именно такое количество автомобилей является целью Tesla в 2018 году.

При этом Маск заявил, что еще около 100 машин будут собраны уже в августе. Увеличить данный показатель Tesla планирует в сентябре, повысив производство до 1,5 тыс. авто, а в конце года предполагается производство около 20 тыс. машин в месяц.

Model 3 является бюджетной версией автомобилей Model X и Model S. Начальная цена «тройки» — $35 тыс. Без подзарядки электромобиль сможет проехать около 350 км, а максимальная скорость, которую Model 3 может развить, не превысит 210 км/ч. Для разгона до 100 км/ч необходимо 5,6 сек. Модель оснащена фирменной функцией автопилота.

«Производить дорогие машины никогда не было нашей целью. Мы всегда хотели делать такие автомобили, которые сможет купить каждый», — отметил глава компании, добавив, что Model 3 будет доступна для широких слоев населения.