Собака помогла спасти двух девочек, в которых ударила молния, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел в американском штате Юта.

Девочки 8 и 16 лет отправились вместе с родителями на пикник, после чего пошли вдвоем погулять.

Когда девочки пересекали луг, в них ударила молния. Собака, находившаяся вместе с детьми, вернулась в лагерь, где находились родители. Взрослые обратили внимание на громкий лай пса и отправились за животным, которое привело их на место происшествия.

«Семья последовала за собакой на место, где девочки были обнаружены на земле без сознания», — сообщили в полиции штата.

Детей немедленно госпитализировали в больницу, в настоящее время их состояние оценивается как тяжелое. Младшая девочка находится в критическом состоянии, старшую медикам удалось стабилизировать.