Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудят вопросы оборонного сотрудничества, цифровизации и киберзащиты. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

Встреча состоится в Таллине 30 июля. Кроме того, стороны планируют обсудить сотрудничество США и Евросоюза во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине 2017 года.

«Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен и наверняка пожелаю поблагодарить вице-президента за это», — добавил Ратаса.

Майкл Пенс приедет в Эстонию с двухдневным визитом. В понедельник у вице-премьера запланирована встреча с президентами балтийских республик.

Также Пенс выступит с речью перед личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими. После этого вице-президент продолжит свое турне по Европе с визитами в Грузию и Черногорию.