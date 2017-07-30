Член Верховного суда Венесуэлы Эленис дель Валье Родригес, назначенная на эту должность парламентом, попросила защиты в посольстве Чили.

Об этом заявило министерство иностранных дел Чили, предоставившее Родригес статус гостя.

«Наша страна будет действовать в этом вопросе в соответствии с правовыми и гуманитарными принципами», — цитирует сообщение ТАСС.

Родригес пришла в посольство после того, как высшая судебная инстанции Венесуэлы назвала новый состав Верховного суда, назначенного парламентом, нелегитимным и пообещало привлечь за незаконное присвоение полномочий и измену родине.