Власти Великобритании лишили гражданства более 150 человек, заподозренных в экстремистской деятельности, сообщает издание The Sunday Times.

Все предполагаемые экстремисты ранее покинули страну, повторный въезд им теперь запрещен.

В начала года было более 40 случаев лишения британского гражданства. Чаще всего британского подданства лишают тех, кто отправился воевать на стороне террористов из ИГ (организация запрещена в РФ), и женщин, уехавших в зоны конфликта, чтобы выйти замуж за боевиков.

Также в спецслужбах Соединенного Королевства рассказали, что Лондон может лишить гражданства отца и брата Салмана Абеди — террориста, совершившего атаку на стадионе в Манчестере. Однако для британских властей предпочтительнее, чтобы они были экстрадированы из Ливии.

Ранее СМИ сообщили, что британские спецслужбы включили в списки лиц, представляющих угрозу, более 350 граждан Великобритании, вернувшихся из Сирии.