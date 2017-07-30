Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Саратове, продолжат свой путь в Екатеринбург на новом автобусе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на службу спасения Саратовской области.

На данный момент пассажиры находятся во временном пункте размещения, где они будут ожидать прибытия транспортного средства.

Ранее сегодня на Вольском тракте произошла авария с участием автобуса и легковушки, в результате которой автобус с 36 пассажирами перевернулся. Сообщается об 11 пострадавших, а также одном погибшем, им оказался водитель автомобиля «ВАЗ». 10 пострадавших отказались от госпитализации, водитель автобуса находится в больнице с переломом ноги. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.