Глава МИД Японии и врио министра обороны страны Фумио Кисида поддержал критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая, касающиеся мер по разрешению ситуации вокруг КНДР.

«Разве это не отражает суть тех целей, которые преследуют Япония и США», — такими словами прокомментировал критику Трампа японский министр, чьи слова цитирует агентство Kyodo.

Ранее Трамп выразил «чрезвычайное разочарование» в связи с тем, что КНР, по его мнению, не взаимодействует с США в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

28 июля Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».