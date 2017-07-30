МИД Японии поддержало критику Трампа в адрес позиции Китая по КНДР
Глава МИД Японии и врио министра обороны страны Фумио Кисида поддержал критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая, касающиеся мер по разрешению ситуации вокруг КНДР.
«Разве это не отражает суть тех целей, которые преследуют Япония и США», — такими словами прокомментировал критику Трампа японский министр, чьи слова цитирует агентство Kyodo.
Ранее Трамп выразил «чрезвычайное разочарование» в связи с тем, что КНР, по его мнению, не взаимодействует с США в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.
28 июля Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».