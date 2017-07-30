Государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота (ВМФ) подняты на российских кораблях в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ.

День ВМФ будет отмечаться 30 июля, подготовка в Тартусе идет полным ходом. Командовать парадом будет командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан I ранга Павел Ясницкий. Примет парад командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

В России День ВМФ будет отмечен Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, в котором примут участие около 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Помимо этого, праздничные парады пройдут в Севастополе, Балтийске, Астрахани и Владивостоке.

Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта российского базирования ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Соглашение действует в течение 49 лет и носит оборонительный характер. Согласно документу, одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.