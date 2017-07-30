Шторм в Туве обрушил купол реконструируемого спорткомплекса «Субедей», нарушил электроснабжение и подтопил несколько улиц в столице республики Кызыле.

Об этом заявили в республиканском правительстве.

«Больше всего повреждения получили реконструируемый нами УСК «Субедей», где рухнул купол ледового зала, и здание Дома культуры села Бурен-Хем, здесь разрушена кровля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Официальный представитель республики добавил, что из-за шторма изначально без электричества остались 18 тыс. человек, но позже это число упало до 5 тыс. человек, подключение продолжается.