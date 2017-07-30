Исследователи из Института лазерной физики в Новосибирске разработали новую методику диагностирования сахарного диабета. Об этом пишет издание «Наука в Сибири».

Новый метод предполагает диагностику по характеристикам воды в плазме крови.

«Развиваемый сибирскими учеными метод терагерцовой импульсной спектроскопии работает следующим образом: небольшой фемтосекундный лазер светит на полупроводник, который под этим воздействием начинает генерировать терагерцовое излучение, а уже его направляют на образец. Детекция происходит также на кристаллах полупроводников. Наблюдая за поведением сигнала, можно определять характеристики того или иного вещества», — сказано в тексте.

Как рассказала заведующая лабораторией лазерной биофизики ИЛФ Ольга Черкасова, при разных заболеваниях вода ведет себя «иначе». В частности, при диабете отмечается высокое содержание глюкозы, меняется белковый состав плазмы, увеличивается количество липидов. Все эти изменения видны на спектрах терагерцового поглощения.

Новую методику испытали на плазме крови крыс с вызванным экспериментальным диабетом, в ближайшее время планируется провести исследование на плазме человеческой крови. Также ученые работают над компактным аппаратом для определения глюкозы с помощью терагерцового излучения, который нужно будет просто прикладывать к коже.