Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Бахрейне могут обсудить новые экономические санкции против Катара, которого эти арабские страны обвиняют в поддержке терроризма.

Об этом заявило агентство Reuters.

Страны — инициаторы блокады Катара обсудят, насколько Доха пошла навстречу требованиям четырех государств, выдвинутым ими ранее, и могут ввести новые санкции, сообщает «РИА Новости».

Ожидается, что новые санкции должны повлиять на экономику Катара.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и потребовали отказаться от сотрудничества с Турцией и Ираном, а также поддержки террористов. Катар отверг все обвинения и назвал ультиматум невыполнимым.