Число пострадавших от тайфуна на Тайване увеличилось до 103 человек
Число пострадавших от тайфуна «Несат» на Тайване достигло 103 человек. Об этом сообщает агентство CNA.
Ранее стало известно, что 82 человека получили травмы различной степени тяжести. В основном это спасатели, которые устраняют последствия стихии.
В результате тайфуна более 500 тыс. домов отключены от электричества. Отменены более 50 авиарейсов, закрыты госучреждения и школы. Сильнее всего пострадал юг Тайваня, где подтоплены некоторые районы. Более 8 тыс. человек эвакуированы.
По данным агентства «РИА Новости», к настоящему моменту восстановлено железнодорожное сообщение. Как сообщается, непогода на острове продолжится и в понедельник.