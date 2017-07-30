Число пострадавших от тайфуна «Несат» на Тайване достигло 103 человек. Об этом сообщает агентство CNA.

Ранее стало известно, что 82 человека получили травмы различной степени тяжести. В основном это спасатели, которые устраняют последствия стихии.

В результате тайфуна более 500 тыс. домов отключены от электричества. Отменены более 50 авиарейсов, закрыты госучреждения и школы. Сильнее всего пострадал юг Тайваня, где подтоплены некоторые районы. Более 8 тыс. человек эвакуированы.

По данным агентства «РИА Новости», к настоящему моменту восстановлено железнодорожное сообщение. Как сообщается, непогода на острове продолжится и в понедельник.