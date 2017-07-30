Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обладает уверенностью и способностью к победе над любым захватчиком и защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны.

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье на военном параде в честь 90-летия НОАК, прошедшем на полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин призвал НОАК к дальнейшему повышению боеспособности, дальнейшей модернизации национальной обороны и вооруженных сил.

Председатель КНР также отдал приказ НОАК оставаться верной руководству Коммунистической партии Китая.