Археологи в Кении нашли останки китайцев, живших в эпоху морских походов Чжэн Хэ (1371–1435).

Об этом заявило агентство «Синьхуа».

О находках рассказала на первом международном форуме «Связи между Китаем и Восточной Африкой: с древности до наших дней» группа китайских, кенийских и американских археологов, говориться на сайте агентства.

Сообщается, что были найдены останки как минимум трех человек, генетически родственных китайцам.

Во время морских походов в средневековье китайский флот исследовал новые земли в Тихом и Индийском океанах.