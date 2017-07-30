Легендарный актер, культурист, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер отмечает свой 70-й день рождения.

Сегодня культовый исполнитель ролей в экшн-фильмах продолжает сниматься в Голливуде. В апреле 2017 года вышла кинолента с его участием под названием «Последствия» о трагедии на Боденском озере. Сегодня он снимается в картине Олега Степченко «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай», которая выйдет в прокат в феврале 2018 года. Арни занимается и продюсерской деятельностью, а также часто появляется на ТВ — в 2017 году его пригласили вести реалити-шоу.

Экс-губернатор Калифорнии продолжает заниматься политической деятельностью. Шварценеггер не поддерживает политику президента США Дональда Трампа — в своем микроблоге в соцсети Instagram политик часто высмеивает американского лидера. Несмотря на это, Шварценеггер планирует вернуться на политическую арену и принять участие в выборах в сенат. Ранее он объявил о создании института государственной и глобальной политики Шварценеггера.

Сегодня Шварценеггер является основателем организации R20, которая выступает за защиту экологии. За деятельность в области охраны окружающей среды актер был награжден степенью командора французского ордена Почетного легиона.