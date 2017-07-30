Электромобиль Tesla Model 3, считающийся бюджетным в линейке моделей автопроизводителя, будет стоить от 35 до $44 тыс.

Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск.

Автомобиль в базовой комплектации способен проехать 350 км без подзарядки, его более дорогая версия способна преодолеть 500 км, цитирует его «Федеральное агентство новостей».

При том что машины начнут поступать в продажу в конце 2018 года, Tesla уже получила свыше 500 тыс. предзаказов.