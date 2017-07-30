Россия введет персональные санкции против тех, кто стоял за запретом пролета российского самолета, летевшего в Молдавию через Румынию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что действия румынских властей, запретивших самолету пролет, на борту которого находился вице-премьер и еще 165 пассажиров, — спланированная провокация.

«Это очевидная провокация, которую сложно было предвидеть, потому что маршрут был часто используемый. Румынские власти поставили под угрозу пролет гражданского самолета», — заявил вице-премьер.

Рогозин подчеркнул, что российские власти примут меры после инцидента.

«Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе. Наши санкции будут выверенными и очень адресными», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что встреча с молдавским президентом всё равно состоится.

«Я планирую уже через неделю встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним будем на инаугурации иранского президента Роухани, и там запланирована наша встреча. Будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать наше терпение мы не можем», — сказал он.

Дмитрий Рогозин 28 июля направлялся в Кишинев на встречу с молдавским лидером. Однако пассажирскому самолету авиакомпании S7 не разрешили пролет через воздушное пространство Румынии. Российский МИД назвал произошедшее провокацией и выразил протест румынским дипломатам.