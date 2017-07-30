Одной из основных причин утечки секретной информации США является особая атмосфера внутри администрации и отсутствие прямого контакта между властями и сотрудниками. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления Майкл Хайден.

«Вы получаете утечки, и я не оправдываю их, когда люди чувствуют, что они исчерпали все возможные способы, чтобы заставить правительство их услышать», — приводит слова экс-главы ЦРУ агентство «РИА Новости»

По словам Хайдена, «люди крадут (информацию), когда они лишились всех альтернатив». Также он добавил, что виной тому является специфичная «атмосфера внутри самой администрации», которую нужно менять.

Хайден отметил, что во время его пребывания в ЦРУ в 2006-м СМИ часто публиковали информацию со ссылкой на «источники» в управлении. Экс-глава ведомства отметил, что если наладить контакт с подчиненными, то утечек удастся избежать.

«Существуют способы борьбы с утечками. Один из них: работать со своими сотрудниками… Моя политика в агентстве была простой: наладить коммуникацию с сотрудниками. Я давал им мой адрес электронной почты. Не предлагаю президенту это делать, но я давал им мой электронный адрес и отвечал на каждое письмо. Я получил тысячи за пару недель. Потом они начали сокращаться и утечки тоже», — подытожил Хайден.