Пара американских сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 пролетела над Корейским полуостровом, после того как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом заявило агентство Associated Press.

Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, в сопровождении южнокорейских истребителей совершили полет на низкой высоте и вернулись на базу на острове Гуам, сообщает «Интерфакс».

Военные США назвали это ответом на испытания ракет в КНДР.

Напомним, что в ночь на субботу Северная Корея запустила межконтинентальную ракету «Хвасон-14», которая пролетела 998 км и достигла высоты 3 тыс. км.