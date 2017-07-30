Бомбардировщики ВВС США пролетели над Корейским полуостровом
Пара американских сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 пролетела над Корейским полуостровом, после того как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом заявило агентство Associated Press.
Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, в сопровождении южнокорейских истребителей совершили полет на низкой высоте и вернулись на базу на острове Гуам, сообщает «Интерфакс».
Военные США назвали это ответом на испытания ракет в КНДР.
Напомним, что в ночь на субботу Северная Корея запустила межконтинентальную ракету «Хвасон-14», которая пролетела 998 км и достигла высоты 3 тыс. км.