Житель канадского Квебека во второй раз в жизни выиграл в онлайн-лотерею миллион долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Сумма, которую выиграл 69-летний Жюль Паран, равняется 1,222,069 канадских долларов. По данным компании Loto-Quebec, которая проводила розыгрыш, шанс выиграть составляет 1 к 23 млн. Сообщается, что ранее в 2008 году пенсионер «сорвал» куш в размере $1 млн.

«Может, я родился под счастливой звездой?» — заявил Паран, пытаясь объяснить свое везение.

Счастливчик рассказал, что азартные игры являются одним из его главных пристрастий, и он намеревается продолжать ловить удачу. Паран заявил, что деньги он потратит на новый дом.

«Это будет не замок, но что-то в стиле модерн», — цитирует издание победителя.