Мэр филиппинского города Озамис и еще шесть человек — родственников градоначальника и его охранников — убиты во время рейда по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, полицейские явились к мэру Озамиса Рейнальдо Пароджиногу с ордерами на арест. Они также должны были арестовать его дочь, занимавшую пост вице-мэра, и четырех чиновников, но подозреваемые, предположительно, открыли огонь. В перестрелке погибли семь человек. Дочь мэра Озамиса была задержана.

Ранее парламент Филиппин продлил до конца года военное положение в стране. Президент республики Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и наркоторговцами.