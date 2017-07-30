В Русской православной церкви (РПЦ) предложили ограничить продажи крепких спиртных напитков низкого качества и повысить цены на алкоголь. С такой инициативой выступил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — заявил священник в эфире телеканал «Россия–24».

Митрополит подчеркнул, что в дешевых крепких спиртных напитках часто используют вредные химические добавки, и употребление такого алкоголя очень опасно для здоровья.

«Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом или не написано ничего, и человек не знает, что он покупает», — сказал митрополит Иларион.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащей жидкостей.