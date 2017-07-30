Военный парад по случаю 90-летия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел на военном полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия.

Об этом заявили СМИ.

В параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единиц наземного оборудования. Перед участниками и зрителями выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем, когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за все время народную армию», – цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что это первый парад в честь армии с 1949 года. Китайская армия является крупнейшей в мире по численности, насчитывая два млн человек.