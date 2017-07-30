Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сегодня стране как никогда раньше необходимо сформировать мощные вооруженные силы, которые смогут защитить суверенитет Китая и интересы китайского народа. Об этом генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая сказал во время парада в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая.

«Сегодня мы как никогда близки к достижению цели по возрождению китайской нации. И нам, как никогда ранее в истории, необходимо построить сильную армию», - цитирует агентство ТАСС генсека.

Цзиньпин подчеркнул, что солдаты должны «неуклонно следовать принципам и системе абсолютного руководства партии над армией» и выполнять любую цель, поставленную перед ними. Председатель Китая выразил уверенность в силе китайских вооруженных сил, которые способны «разбить любого вторгшегося неприятеля».

«У нашей армии есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны», - подытожил Си Цзиньпин.

По данным агентства, в параде в честь 90-летия основания НОАК приняли участие 12 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.