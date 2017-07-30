Продолжаются поиски двух человек с перевернувшейся моторной лодки на реке Лена в Якутии.

Об этом заявили в пресс-службе государственного учреждения «Служба спасения Якутии».

«Сейчас ведутся поиски двух пассажиров - мужчины и женщины. Вчера вечером было найдено тело еще одной женщины (четвертой пассажирки)», – цитирует сообщение «Интерфакс».

К поискам пропавших привлечено около ста человек,11 единиц техники, катера, беспилотный аппарат и гидролокатор. За сутки обследовано 195 кв. км акватории реки и 70 км береговой линии.