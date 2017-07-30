Военные самолеты США и Японии провели совместные учения рядом с Корейским полуостровом в связи с очередным испытанием баллистической ракеты в КНДР. О маневрах сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, по совместительству возглавляющий минобороны страны.

Учения прошли в районе между Корейским полуостровом и японским островом Кюсю, в них принимали участие два истребителя Сил самообороны Японии F-2 и два стратегических бомбардировщик ВВС США B-1.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на фоне пуска ракеты Северной Кореей мы намерены и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с США», — заявил Фумио Кисида.

Напомним, в субботу Пхеньян сообщил об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». По данным ЦТАК, ракета поднялась на высоту 3725 км и пролетела 998 км, упав в Японское море.