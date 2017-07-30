Более 80 человек на Тайване пострадали в результате тайфуна «Несат». Большая часть пострадавших – это спасатели, которые устраняют последствия удара стихии. Об этом в воскресенье сообщает Reuters.

Порывы ветра в ночь с субботы на воскресенье достигали 33 м/с, которые сопровождались ливнями, валили рекламные щиты и деревья. Около 40 жителей к утру 30 июля оказались заблокированными в своих домах.

В тысячах зданий на острове в результате аварий отключено электричество. Отменен ряд международных авиарейсов. Движение по нескольким скоростным автострадам перекрыто.

Согласно прогнозу, тихоокеанский тайфун «Несат» будет представлять опасность для острова в течение всего воскресенья. Далее его эпицентр сместится к материковому Китаю.