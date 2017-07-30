Один человек погиб и семь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в пригороде Саратова. Об инциденте сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Дмитрий Рассказов.

Инцидент произошел в 05:05 по местному времени (4.05 мск) на Вольском тракте в районе Елшанского кладбища.

«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «ВАЗ»…Автобус, в котором ехали 36 человек, опрокинулся», — приводит «РИА Новости» заявление представителя правоохранительных органов.

По его словам, водитель отечественного автомобиля погиб на месте, еще семь пассажиров автобуса с различными травмами обратились за медицинской помощью.