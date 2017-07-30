Запуск первой ракеты МОМО-1, полностью изготовленной частным предприятием, будет произведен до 12:30 (06:30 мск) с японского острова Хоккайдо. Об этом сообщила компания-изготовитель Interstellar Technologies Inc. на странице в Facebook.

«Согласно результатам проверки, проведенной в 10:30 (04:30 мск) 30 июля, пуск ракеты МОМО-1 состоится до 12:30 (06:30 мск) в зависимости от ветра», — говорится в сообщении компании.

Запуск был перенесен с субботы на воскресенье из-за спада электрического напряжения, причиной которого стало снижение температуры батареи, отвечающей за вентиль на емкости с жидким кислородом.

Кроме того, в Interstellar Technologies сообщили, что подходящие погодные условия для пуска также будут в промежутке между 15:45 и 17:00 (09:45 мск и 11:00 мск).

Ракета длиной 10 метров должна подняться на высоту 100 км и лететь в течение 4 минут. После этого ракета упадет в море в 50 км от берега.