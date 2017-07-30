Президент США Дональд Трамп обрушился на Китай с критикой, заявив, что страна бездействует в ситуации с Северной Кореей. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры», — написал он.

Трамп добавил, что Вашингтон больше не допустит, чтобы это продолжалось, отметив, что в Китае могли легко справиться с такой проблемой.