Правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете, сообщил премьер-министр Австралийского Союза Малкольм Тернбулл.

«Я могу доложить, что прошлой ночью прошла крупная антитеррористическая операция по срыву террористического заговора, целью которого было крушение самолета», — приводит его слова агентство France-Presse.

Он пояснил, что полиции удалось задержать четырех человек, у них изъят значительный объем материалов. Злоумышленники планировали взорвать самолет с помощью самодельного устройства.

Малкольм Тернбулл также проинформировал, что в связи с ростом террористической угрозы во всех воздушных гаванях страны будут введены дополнительные меры безопасности, и призвал пассажиров приезжать в аэропорты заблаговременно.