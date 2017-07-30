В полиции западноафриканского государства Сьерра Леоне приняли решение запретить пробежки на улицах из соображений безопасности. Об этом пишет BFMTV.

Запрет вступил в силу с 27 июля.

Как сообщил представитель полиции Микаэль Келли Думбайя, это сделано для того, чтобы гарантировать безопасность мирных граждан.

Пробежки на улицах приводят к нарушению правил дорожного движения, считают в органах правопорядка, а также являются причиной возникновения различных конфликтов, которые приводят к оскорблениям и порче чужого имущества.