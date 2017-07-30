Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован в руководстве КНДР, поскольку оно не принимает никаких мер для урегулирования проблемы ядерной и ракетной программы КНДР. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я чрезвычайно разочарован в Китае. Предыдущие американские лидеры по глупости позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов за год на торговле, но они никак не помогли нам с Северной Кореей, одни только разговоры», — подчеркнул Дональд Трамп.

Глава государства заявил, что руководство США не позволит, чтобы это продолжалось.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Китай несут ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР, поскольку якобы предоставляют Северной Корее экономические возможности для развития ядерной программы и ракетных испытаний.