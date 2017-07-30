Боливия: США являются угрозой для международного права и ООН
Президент Боливии Эво Моралес осудил действия США в отношении России и назвал США угрозой для международного права.
«С такими санкциями США подтверждают, что они являются угрозой для международных отношений, международного права и ООН», — написал он в Twitter.
Моралес подчеркнул, что расширение санкций против РФ противоречит международным законам.
«Боливия отвергает их (новые антироссийские санкции)», — говорится в сообщении.
Ранее обе палаты конгресса США практически единогласно одобрили введение санкций против России, КНДР и Ирана. В настоящий момент новый пакет ограничительных мер против трех стран находится на рассмотрении у президента США Дональда Трампа. Как сообщают в Белом доме, американский лидер намерен подписать законопроект.
Con este tipo de sanciones, EEUU se ratifica como una amenaza al multilateralismo, al derecho internacional y a las NNUU.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.