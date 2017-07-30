Трамп пригрозил отменой госсубсидий страховщикам
Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить выплату государственных субсидий страховщикам, если сенат опять не примет законопроект о реформе здравоохранения и отмене Obamacare. Об этом он написал в субботу в своем микроблоге в Twitter.
«Если новый законопроект о здравоохранении не будет принят в скором времени, субсидии страховым компаниям и субсидии членам конгресса также скоро закончатся», — предупредил глава государства.
Голосование по реформе здравоохранения и отмене закона «О доступном здравоохранении» проводилось в сенате 26 июля. Инициативу поддержали только 43 сенатора, остальные 57, в том числе девять республиканцев, высказались против.