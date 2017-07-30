Вашингтон надеется в понедельник организовать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с последним запуском баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских дипломатов.

Как пояснили источники, власти США хотят, чтобы на заседании был сформирован ответ международного сообщества на испытания Северной Кореи, однако Вашингтон еще не направил запрос на проведение мероприятия.

Напомним, КНДР осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» в сторону острова Хоккайдо в Японском море. По данным ЦТАК, ракета пролетела 998 км за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты 3724,9 км. По данным Минобороны РФ, ракета достигла высоты 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря.