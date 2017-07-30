Некоторые советники президента США Дональда Трампа в Белом доме предлагают назначить генерального прокурора Джеффа Сешнса, который недавно подвергся жесткой критике со стороны американского лидера, на освободившуюся должность министра по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет американский канал ABC со ссылкой на источники.

Ранее президент США заявил, что был разочарован решением Сешнса взять самоотвод по делу о мнимом вмешательстве РФ в американские президентские выборы, так как это привело к назначению спецпрокурора для дальнейшего расследования.

Напомним, 28 июля Трамп в своем микроблоге в Twitter заявил о том, что Джон Келли, занимавший пост министра национальной безопасности, был назначен главой аппарата в Белом доме вместо Райнса Прибуса.