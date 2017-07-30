Правительство Шотландии обратилось к Лондону с требованием обеспечить защиту экспорта шотландского виски на уровне законодательства после выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщило издание Independent.

«Виски является продуктом, экспорт которого в денежном выражении приносит Шотландии £4 млрд ($5,25 млрд) в год. Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски», — подчеркнул министр экономики Шотландии Кит Браун. Он также намерен получить ответ от правительства страны, был ли затронут этот вопрос на переговорах в ходе визита министра внешней торговли Лиама Фокса в США.

Кроме того, шотландский министр экономики назвал недопустимым рассмотрение торговых сделок, которые могут нанести вред ценности и репутации шотландских продуктов, и напомнил, что производство виски в Шотландии обеспечивает работой около 20 тыс. человек.

Референдум по вопросу Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. На нем 51,9% граждан страны высказались в пользу выхода из состава Евросоюза.