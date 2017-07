Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае, так как власти страны не помогли Америке разрешить ситуацию в Северной Корее. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я очень разочаровался в Китае. Наше глупые прошлые лидеры позволили ему заработать сотни миллиардов долларов в год на торговле, однако они ничего не сделали для нас в ситуации с Северной Кореей, все было только на словах. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай легко может решить эту проблему!», — написал президент.

В ночь на субботу КНДР провела второй за этот месяц запуск межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-14». По утверждению руководства Северной Кореи, запуск прошел успешно.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!