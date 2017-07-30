Неизвестные украли из музея в городе Уапаконета американского штата Огайо редкую золотую копию лунного модуля, принадлежавшую астронавту Нилу Армстронгу. Об инциденте сообщила местная полиция.

«В отделение поступил сигнал тревоги из Музея воздухоплавания и астронавтики имени Нила Армстронга. <...> Пропала золотая копия модуля, совершившего в 1969 году посадку на Луну», — говорится в сообщении правоохранительных органов Уапаконеты в Facebook.

В мире существует всего три таких копии лунного модуля, они были вручены двум астронавтам — Эдвину Олдрину и Майклу Коллинзу, участвовавшим вместе с Нилом Армстронгом в лунной миссии 1969 года.