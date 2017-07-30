Посетители музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain были эвакуированы из-за пожара, говорится на сайте мероприятия. Фестиваль проходит в Барселоне.

«Сегодня, 29 июля 2017 года, сцена на фестивале загорелась из-за технических неполадок. Благодаря профессиональному вмешательству властей все 22 тыс. посетителей были благополучно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

По одной из версий, в сцену попал один из зарядов фейерверка, отмечает ТАСС.