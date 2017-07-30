Вице-президент США проведет встречу с лидерами стран Балтии в Таллине
В воскресенье начинается двухдневный визит вице-президента США Майкла Пенса в Эстонию. Об этом пишет «Интерфакс».
Встреча с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом запланирована на 30 июля.
В понедельник, 31 июля, Пенс встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, а также с лидером Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.
В рамках запланированной встречи главы государств обсудят вопросы безопасности в регионе, а также дальнейшее сотрудничество стран Балтии с США в оборонной сфере.