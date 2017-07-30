Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши и направила стране письмо с официальным уведомлением, сообщается на сайте ЕК.

«У Польши есть один месяц, чтобы ответить на данное письмо», — говорится в сообщении.

В случае, если за указанный период Польша не даст ответ, Еврокомиссия перейдет ко второму этапу санкционной процедуры.

Данное решение было принято ЕС в связи с одобрением Польшей судебной реформы, согласно которой женщины в должности судьи должны уходить в отставку в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Ранее, 28 июля, в Польше был опубликован закон об организации всеобщих судов. По мнению Еврокомиссии, этот закон противоречит статье 157 Договора о ЕС и директиве 2006/54 о гендерном равенстве в вопросах трудоустройства.