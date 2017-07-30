Более 250 жителей Ростова-на-Дону обратились в региональное управление Роспотребнадзора в связи с кражами посылок «Почты России». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В рамках работы «горячей линии» в адрес Управления обратилось 255 граждан, которым было осуществлено консультирование по вопросам нарушенных их прав при оказании услуг почтовой связи. Была также оказана правовая помощь в написании претензий и исковых заявлений», — говорится в сообщении.

Ранее местный житель обнаружил сваленные в кучу вскрытые упаковки от посылок «Почты России» недалеко от ростовского яхтклуба «Аврал». Найденные посылки так и не дошли до своих адресатов.

Вскоре было установлено, что виновником краж был курьер одного из почтовых отделений. В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).