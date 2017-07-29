Сотни турецких женщин в Стамбуле вышли в субботу на марш против насилия и враждебного отношения мужчин, требующих от них одеваться более консервативно. Акция проходит под девизом «Руки прочь от моей одежды».

Женщины выкрикивали лозунги и несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, как пример одежды, которую некоторые мужчины считают неподобающей, сообщает Reuters.

Протестующие также заявляют о росте физического насилия и вербальной агрессии со стороны мужчин из-за их выбора в одежде.

Кроме того, к акции присоединились представители ЛГБТ после того, как власти города отменили марш в защиту их прав, который должен был состояться в конце июня. Отмечается, что Стамбул считается относительно либеральным городом для женщин и ЛГБТ-сообщества.