Первый в мире памятник известному советскому режиссеру Андрею Тарковскому открыт на берегу реки Каменка рядом со Спасо-Евфимьевым монастырем в Суздале.

Открытие монумента было приурочено к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского и 50-летию выхода его фильма «Андрей Рублев». Именно там режиссер в 1965 году работал над новеллой «Колокол» из этой картины.

«Это первый в мире памятник великому режиссеру. Самому Андрею Арсеньевичу этот памятник не нужен. Мертвые гордыни не имут. Но это нужно нам», — приводит Kp.ru слова актера Николая Бурляева, которому принадлежит идея создания памятника.

Монумент выполнила скульптор Мария Тихонова. Памятник высотой 4,5 м представляет собой часовню в виде колокола, рядом с которой находятся фигуры самого Андрея Тарковского и двух персонажей фильма — Андрея Рублева и мастера Бориски, которого сыграл Николай Бурляев.