Президент Боливии Эво Моралес прокомментировал введение антироссийских санкций США. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, намерения Америки ввести новые ограничительные меры в отношении России противоречат международным законам. Моралес также добавил, что Боливия отвергает их.

«С такими санкциями США подтверждают, что они являются угрозой для международных отношений, международного права и ООН», — отметил он в сообщении.

Con este tipo de sanciones, EEUU se ratifica como una amenaza al multilateralismo, al derecho internacional y a las NNUU.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.

Ранее палата представителей и сенат США большинством голосов одобрили введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп уже ознакомился с законопроектом о расширении ограничительных мер в отношении трех стран и намерен подписать его.