Президент Боливии: санкции США против РФ противоречат нормам закона
Президент Боливии Эво Моралес прокомментировал введение антироссийских санкций США. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
По его словам, намерения Америки ввести новые ограничительные меры в отношении России противоречат международным законам. Моралес также добавил, что Боливия отвергает их.
«С такими санкциями США подтверждают, что они являются угрозой для международных отношений, международного права и ООН», — отметил он в сообщении.
Con este tipo de sanciones, EEUU se ratifica como una amenaza al multilateralismo, al derecho internacional y a las NNUU.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.
Ранее палата представителей и сенат США большинством голосов одобрили введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
В Белом доме заявили, что Дональд Трамп уже ознакомился с законопроектом о расширении ограничительных мер в отношении трех стран и намерен подписать его.